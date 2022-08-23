Свыше 300 гектаров леса горит в Югре

Площадь лесных пожаров продолжает увеличиваться в ХМАО. На территории региона действует 23 возгорания общей площадью 306,9 гектара, сутками ранее было 19 лесных пожаров на площади 226,2 гектара. Об этом сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

«По данным на 09:00 23 августа, в лесах Югры ведутся работы по тушению 23 лесных пожаров (площадь, пройденная пожарами, – 306,9 га), из них 3 возгорания на площади 47 га локализованы. Пожары действуют в Березовском, Октябрьском и Советском районах», - говорится в сообщении канала.

За минувшие сутки удалось ликвидировать 8 лесных пожаров общей площадью 85,1 гектара. На действующих и локализованных пожарах работают 276 работников Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры и 4 единицы техники. Для авиапатрулирования лесов и обслуживания возгораний привлечены 12 воздушных бортов: самолеты АН-2, А-22, вертолеты Ми-8, Ми-8 АМТ с ВСУ-5а, Ми-26 с ВСУ-15а.

Ранее жители югорских муниципалитетов вновь пожаловались на задымление, связанное с лесными пожарами и их тушением. В округе продолжает действовать особый противопожарный режим. Он ограничивает посещение лесных массивов и въезд в них на автотранспортных средствах.