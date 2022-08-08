Экс-начальница филиала «Почты России» в ХМАО предстанет перед судом за хищение почти миллиона рублей

В Березовском районе ХМАО перед судом предстанет бывшая начальница филиала ФГУП «Почта России». Она обвиняется в хищении денег в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, в период с июня по ноябрь 2021 года обвиняемая неоднократно похищала из кассы деньги, предназначенные для выплаты почтовых переводов, пенсий и социальных пособий.

«В целях сокрытия совершенного преступления она предоставляла в бухгалтерию предприятия отчетную документацию с недостоверными сведениями о фактическом остатке наличных денежных средств в конце каждого рабочего дня», - отметили в пресс-службе ведомства.

Преступные деяния обнаружила ревизионная комиссия в ходе проведения инвентаризации. Ущерб, причиненный «Почте России», составил более 930 тыс. рублей.