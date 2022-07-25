Ярковское отделение Кадрового центра «Работа России» создает временные места работы для инвалидов

В Тюменской области создают квотируемые рабочие места для людей с ограниченными возможностями. Сегодня в счет квоты работает порядка 4300 инвалидов – архивариусами, юристами, системными администраторами, поварами, делопроизводителями, секретарями, водителями автомобиля, бухгалтерами и так далее.

«Интеграция инвалидов в общество и их социализация – важнейшая задача государства. Для решения этой задачи тюменская служба занятости реализует несколько программных мероприятий. Создаются временные и дополнительные рабочие места, организуются оплачиваемые общественные работы, гражданам с инвалидностью оказывается помощь в выходе на самозанятость. А для инвалидов, готовых работать, но нуждающихся в индивидуальном подходе, в арсенале службы занятости есть государственная услуга по организации сопровождения занятости», – рассказали в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Например, Ярковское отделение Кадрового центра «Работа России» по Тюменской области на протяжении девяти лет сотрудничает с Ярковским домом-интернатом для престарелых и инвалидов.

«В этой организации создают временные рабочие места для людей, которые могут трудиться под присмотром наставника. Инвалиды, не имеющие противопоказаний к труду, наводят чистоту в производственных и служебных помещениях дома-интерната», – добавили в департаменте.

Государственная услуга по организации сопровождения занятости инвалидов реализуется с 2019 года. за этот период она оказана 248 инвалидам, за 113 гражданами закреплены наставники.