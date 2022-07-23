Коэффициент распространения COVID-19 в России вырос

Рекордный рост коэффициента распространения коронавируса зафиксирован в России: как передает ТАСС, показатель поднялся до 1,42 — впервые с февраля этого года; при этом уже десять дней как он держится выше единицы.

Наиболее максимальные показатели зарегистрированы в Ростовской области (2,15 — рекордное значение за все время пандемии), Москве (1,96) и Подмосковье (1,63).

«Рост коэффициента отражает подъем заболеваемости: за последние две недели число выявляемых случаев заражения в России увеличилось более чем вдвое и достигло максимума с начала мая», — отмечает информагентство. Коэффициент распространения вируса показывает, сколько человек среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Напомним, что в Югре ежедневный прирост заболевающих COVID-19 остается относительно стабильным. За последние сутки выявлено 55 новых носителей вируса.