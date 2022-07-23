За сутки в Югре зафиксировано 55 новых случаев COVID-19

Корона ушла из новостей, но не из нашей жизни: ежедневные сводки регионального оперштаба свидетельствуют, что ковид отступать не собирается. Так, за пятницу, 22 июля, вирус подхватили 55 жителей региона в 15 муниципалитетах. Более половины всех случаев — 31 — приходится на Сургут; на втором месте с огромным отрывом — Нижневартовск с пятью больными, на третьем — Сургутский район с четырьмя.

С учетом новых данных число всех заболевших югорчан за время пандемии увеличилось до 211 990. Из них выздоровело подавляющее большинство — 209 012 человек. 2 557 жителей региона умерли, причем за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного летального исхода заболевания.