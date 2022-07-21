H&M отказалась от распродажи перед уходом из России

Шведский ретейлер одежды Hennes&Mauritz (H&M), ранее сообщивший об уходе из России, отказался от проведения распродажи. Магазины откроются на некоторое время в августе, но вещи будут продаваться по полной цене. Об этом сообщается на сайте компании.

«Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — отметили в H&M.

H&M закрыла свои магазины и приостановила продажи в России 2 марта. 18 июля компания объявила об уходе с российского рынка из-за «текущих операционных проблем и непредсказуемого будущего». Одновременно появилась информация, что магазины H&M откроются в августе для проведения распродажи.