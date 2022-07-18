Компания H&M объявила об уходе из России

Ретейлер H&M решил уйти из России, сообщается на сайте компании. «После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России», — сказала генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон.

На сайте ретейлера уточняется, что H&M планирует ненадолго возобновить работу магазинов в России, чтобы распродать оставшиеся запасы товаров, пишет РБК.

«Мы глубоко опечалены тем, какое влияние это окажет на наших коллег, и очень благодарны им за тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет», —добавила Хелена Хельмерссон.

Ранее многие зарубежные сети магазинов одежды приостановили работу в России. Такое решение приняли концерн Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti), Marks&Spencer, Nike, Adidas и др.