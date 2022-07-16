Жители деревень Башкова и Ломаева получили чистую воду

В деревни Башкова и Ломаева Тобольского района запустили новый водопровод. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Большое событие сегодня в деревнях Башкова и Ломаева. Как и обещал на последней прямой линии, теперь населенные пункты подключены к централизованному водоснабжению. Вода из-под крана бежит чистая и без посторонних запахов», - написал глава региона.

Работа велась по программе «Чистая вода» на деньги федерального и областного бюджетов. Строители протянули от Тобольска четыре километра сетей. Теперь Башкова и Ломаева запитаны от водозабора в микрорайоне Менделеево. Чистую воду получили порядка одной тысячи жителей. МУП ЖКХ Тобольского района, которое будет обслуживать водопровод, приступает к модернизации нескольких участков коммуникаций в деревнях.

«Сейчас в работе еще несколько объектов по региону. Ожидаем, что к концу года благодаря всем намеченным планам возможность подключиться к централизованному водоснабжению появится у 7,5 тысяч земляков», - добавил Александр Моор.

В данный момент решается вопрос по обеспечению чистой водой жителей Ворогушинского сельского поселения, где идёт ремонт водовода, а также деревни Соколовка. Здесь ремонт изношенных участков сетей начнется в августе.