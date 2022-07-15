Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 24 июля

Росавиация продлила запрет на полеты на российский юг до 24 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении.

Временное ограничение полетов в 11 аэропортов на юге России ввели 24 февраля. С тех пор его продлевали 24 раза. В предыдущий раз — до 18 июля.

Ранее сообщалось, что загрузка гостиниц Крыма и Краснодарского края этим летом оказалась существенно ниже, чем в прошлом году из-за проблем с транспортной доступностью. Глава Ростуризма Зарина Догузова заверила, что по итогам года падение турпотока на юг России не превысит 30%.