Свыше 12 млн россиян отдохнули в стране с начала мая

Свыше 12 млн россиян провели отпуск в своей стране с начала мая. За весь летний сезон в России отдохнет не менее 31 млн граждан, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании президента с членами правительства.

«За май-июнь в России отдохнуло чуть более 12 млн человек, это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — цитирует Догузову «Интерфакс туризм».

По ее словам, самыми популярными направлениями среди россиян являются Краснодарский край, Крым, Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

В то же время, уточнила глава Ростуризма, загрузка гостиниц Крыма и Краснодарского края этим летом оказалась ниже, чем в прошлом году из-за проблем с транспортной доступностью. Зарина Догузова заверила, что по итогам года падение турпотока на юг России не превысит 30%.

Она выразила мнение, что транспортная проблема носит временный характер, а если говорить о системной проблеме, то туристам не хватает качественных и современных гостиниц 3-5*.

«Если посмотреть на юг, то в пик сезона он уже не вмещает всех желающих отдохнуть на Черноморском побережье. То же самое касается всех популярных природных направлений. Если сейчас посмотреть на загрузку Алтая, Байкала, Карелии, Камчатки, то все эти направления более чем на 90% забронированы и, в пик сезона работают на пределе возможностей», — подчеркнула глава ведомства.

Напомним, что 11 аэропортов России, расположенных на юге и в центре России, не работают с 24 февраля. Росавиация продлевала их закрытие уже 22 раза.