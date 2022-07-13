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​Врач тюменской «скорой» рассказала о правилах помощи при утоплении детей

Как помочь при утоплении детей

​Врач тюменской «скорой» рассказала о правилах помощи при утоплении детей
Фото: admtyumen.ru

Летние радости, к сожалению, омрачают трагедии. Несчастные случаи зачастую происходят на отдыхе – у водоемов, а жертвами нередко становятся дети. Именно поэтому специалисты департамента здравоохранения Тюменской области подготовили актуальные советы по помощи при утоплении детей.

Правила профилактики и помощи – от врача скорой медицинской помощи Марии Колясниковой.

У профилактики – одно правило

На пляже, возле бассейнов родители еще проявляют настороженность, а вот неглубокие канавы, детские надувные бассейны, тазики в бане и на улице, бочки с водой в частных домах и на дачах не вызывают опасений. А зря, в момент трагедии, упавшего в бочку вниз головой, ребенка не слышно и не видно, и сам он не выберется. Коротко – о профилактике: никогда не оставляйте одних детей у воды.

Оцените силы

Если беда все же случилась, прежде чем лезть в воду и доставать пострадавшего, оценить свои возможности и уровень подготовки: умение плавать, знание, как вытащить человека из воды. Если таких навыков нет, необходимо пытаться помочь с суши: подайте ветку или веревку, киньте спасательный круг, позовите на помощь других очевидцев и вызовите спасателей и скорую по телефону 103 или 112.

Вдруг перелом

При подозрении на перелом шейного отдела позвоночника – нырнул головой вниз с крутого берега или моста, лодки, извлекая пострадавшего из воды, нельзя смещать голову относительно туловища, можно использовать для перемещения человека подручные средства: деревянный предмет, надувные круги, матрас.

Не бойтесь делать массаж

Если есть любые сомнения о наличии пульса и дыхания, незамедлительно приступайте к сердечно-легочной реанимации. У младенцев: очевидец надавливает на нижнюю половину грудины двумя пальцами – средним и указательным, находящимися в вертикальном положении, или двумя большими пальцами. У детей старше года: основанием одной ладони или основанием ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую. Руки максимально разогнуты в локтевых суставах.

  • Не допускайте запрокидывание головы человеку, учитывая вероятную травму шейного отдела позвоночника.
  • Не нужно тратить время на извлечение воды из дыхательных путей.
  • Не бойтесь совершить глубокую компрессию.

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Сегодня в 16:28, просмотров: 192, комментариев: 0
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