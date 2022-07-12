Продажи новых легковушек в России могут упасть до 50% в 2022 году

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году могут составить от 760 000 до 1,09 млн шт., говорится в обзоре консалтинговой компании «Технологии доверия». Это соответствует снижению рынка в диапазоне от 28 до 50%, пишут «Ведомости».

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году в стране продали 1,514 млн новых легковых автомобилей.

«В 2022 году ожидается снижение на уровне 28%. Реализация прогноза будет зависеть преимущественно от макроэкономической конъюнктуры и сохранения мер поддержки государства, в том числе с помощью кредитования», - следует из исследования.

Есть в прогнозе и пессимистичный сценарий развития ситуации, который предусматривает снижение продаж легковушек до 50%. Такой вариант возможен при усилении санкционного давления, ухудшении макроэкономической ситуации, массовом уходе игроков, сокращении импорта и других осложнениях.

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