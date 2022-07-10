Министр транспорта Савельев пересядет с Genesis на Lada, «если сделать ее нормально»

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что готов пересесть с премиум-автомобиля Genesis на российскую Lada, «если сделать ее нормально». Об этом пишет РБК.

«Я к этому нормально отношусь. У нас же был такой период, когда у нас пересаживали на «Волги»: помните, была такая история? У меня была «Волга», я тоже пересел, хотел попробовать. Но да, автомобиль был недоделанный по каким-то причинам, не удалась идея. Но в принципе, если машину [Lada] сделать нормально, почему нет», — сказал Савельев на форуме «Территория смыслов».

По словам министра, когда он был генеральным директором «Аэрофлота», то ездил на Mercedes. Сейчас, занимая пост министра транспорта, Савельев ездит на премиальной иномарке Genesis. «Это нормально, чиновник — государственный служащий, есть определенные ограничения», — заключил он.

Ранее глава АвтоВАЗА Максим Соколов сказал в интервью РБК, что считает отличной идею пересадить 2,5 млн российских чиновников на отечественные машины. Для этого, по его оценке, потребуется около двух лет.

По данным Росстата, в мае производство легковых автомобилей в России упало в годовом выражении на 96,7%. Всего за этот месяц в стране произвели 3,7 тыс. легковушек. Это на 81,3% меньше, чем в апреле.