Ограничения на полеты на юг России продлили до 18 июля

Росавиация продлила временные ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге России до 18 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении.

Ограничения на полеты на юг и в центр России были введены 24 февраля. Росавиация продлевает их в 23-й раз.

Ранее сообщалось, что загрузка гостиниц Крыма и Краснодарского края этим летом оказалась существенно ниже, чем в прошлом году из-за проблем с транспортной доступностью. Глава Ростуризма Зарина Догузова заверила, что по итогам года падение турпотока на юг России не превысит 30%.