Росавиация продлила ограничение на полеты на юг России до 12 июля

Росавиация продлила временное ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге и в центре России до 12 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ограничение было введено 24 февраля и с тех пор продлевалось 22 раза.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.