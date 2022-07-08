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Рождаемость в России может упасть в ближайшие годы

Эксперты предупредили о рисках сокращения рождаемости до 2024 года

Рождаемость в России может упасть в ближайшие годы
pixabay.com

Рождаемость в России может сократиться уже до 2024 года. Такой прогноз дали представители Минтруда и НИУ ВШЭ в ходе заседания рабочей группы совета по стратегическому развитию и нацпроектам, пишет РБК со ссылкой на протокол мероприятия.

Эксперты выделили несколько факторов, которые могут привести к падению рождаемости в ближайшие годы. Среди них - сокращение численности женщин в возрасте 20-29 лет. По данным Росстата, число женщин этого возраста в России за пять лет сократилось на 20%, до 7,2 млн в 2021 году. Именно на эту возрастную группу приходится 44,1% всех рождений детей.

Повлиять на сокращение рождаемости могут и структурные изменения на рынке труда. Проректор ВШЭ Лилия Овчарова отметила, что нынешние меры поддержки касаются в основном 20% самых бедных россиян, а средние слои общества могут рассчитывать только на свои доходы. В условиях неопределенности на рынке труда представители среднего класса отказываются от рождения детей.

По итогам совещания Минтруду и ВШЭ поручили проанализировать степень влияния разных факторов на решение семей завести детей. Минтруду также поручили до 30 сентября представить предложения о дополнительных мерах стимулирования рождаемости.

Ранее сообщалось, что в 2021 году россиянки в возрасте от 40 лет родили 56,86 тыс. детей. Это, по данным Росстата, стало максимальным значением с 1990 года.


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Сегодня в 10:56, просмотров: 200, комментариев: 0
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