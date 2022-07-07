56,86 тыс. детей родили в 2021 году россиянке в возрасте от 40 лет

В 2021 году россиянки в возрасте от 40 лет родили 56,86 тыс. детей. Это, по данным Росстата, стало стало максимальным значением с 1990 года. Рост числа рождений в этой категории прослеживается с 2007 года — в среднем на 8% ежегодно, пишет РБК.

В Минтруде пояснили, что чаще всего после 40 лет у россиянок рождались вторые и третьи по очередности дети — 16,5 тыс. и 16,98 тыс. соответственно. Первенцев и четвертых по счету младенцев оказалось 7,9 тыс. и 8,7 тыс. Самой малочисленной категорией стали пятые и более поздние дети — их родилось 6,6 тыс., следует из данных Росстата.

Возраст рождения первенца также вырос: если в 2015 году он составлял 25,9 года, то в 2021 году сдвинулся до 26 лет.