Владелец KFC заявил о намерении продать сеть ресторанов в России и уйти с рынка

Американская компания Yum! Brands, владеющая в России брендами KFC и Pizza Hut, ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору. После этого Yum! Brands планирует покинуть Россию, сообщает пресс-служба компании.

«В прошлом месяце Yum Brands завершила передачу прав собственности на все активы франшизы Pizza Hut местному оператору, который инициировал процесс ребрендинга заведений. Компания также находится на стадии передачи местному оператору права собственности на свои рестораны KFC, включая сеть франчайзинговых ресторанов», — говорится в заявлении.

В России работает около 1000 ресторанов быстрого обслуживания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut. Собственная структура Yum Brands — ООО «Ям Ресторантс Раша» — управляла примерно 70 ресторанами KFC, которые приостановили работу еще в марте, а остальные работали по франшизе, уточняет «Интерфакс».

Напомним, в июне сменился владелец у российских ресторанов McDonald's. Сеть получила новое название «Вкусно — и точка». Уже разгорелось несколько скандалов, связанных с качеством еды. Посетители обнаружили в ресторанах булки с плесенью и тараканов в еде.