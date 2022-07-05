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Средний чек в ресторанах быстрого питания подорожал за год на 15%

Объемы продаж фастфуда в России достигли уровня прошлого года

Средний чек в ресторанах быстрого питания подорожал за год на 15%
pixabay.com

Продажи в ресторанах быстрого питания России достигли показателей прошлого года. При этом средний чек составил 405 руб., что выше показателей 2021 года на 15%. Об этом со ссылкой на исследование «Чек Индекса» пишет «Коммерсантъ».

Особой популярностью, по оценке экспертов, среди россиян сейчас пользуются хот-доги, сосиски в тесте, кофе в стаканчиках 0,3 л, а также квас 0,5 л.

Специалисты «Чек Индекса» объяснили повышение спроса на еду ресторанов быстрого питания ростом внутреннего туризма, а также налаженной системой доставки.

Ранее в ресторанах «Вкусно и точка» (бывшем российском «Макдоналдсе») разгорелось несколько скандалов, связанных с качеством еды. Посетители обнаружили булки с плесенью и тараканов в еде.


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Сегодня в 18:14, просмотров: 180, комментариев: 0
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