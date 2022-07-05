Объемы продаж фастфуда в России достигли уровня прошлого года

Продажи в ресторанах быстрого питания России достигли показателей прошлого года. При этом средний чек составил 405 руб., что выше показателей 2021 года на 15%. Об этом со ссылкой на исследование «Чек Индекса» пишет «Коммерсантъ».

Особой популярностью, по оценке экспертов, среди россиян сейчас пользуются хот-доги, сосиски в тесте, кофе в стаканчиках 0,3 л, а также квас 0,5 л.

Специалисты «Чек Индекса» объяснили повышение спроса на еду ресторанов быстрого питания ростом внутреннего туризма, а также налаженной системой доставки.

Ранее в ресторанах «Вкусно и точка» (бывшем российском «Макдоналдсе») разгорелось несколько скандалов, связанных с качеством еды. Посетители обнаружили булки с плесенью и тараканов в еде.