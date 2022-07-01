Вдвое сократился турпоток из России в Турцию по сравнению с прошлым годом

Турпоток из России в Турцию сейчас в два раза ниже, чем в 2021 году. Об этом в пятницу сообщил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Турция восстанавливает свою емкость рынка для российских туристов, но, к сожалению, логистика позволяет сегодня, например, по сравнению с прошлым годом принимать половину от объема, который принимался в Турции от российских туристов в прошлом году», — цитирует Осауленко «Интерфакс туризм».

По его словам, в прошлые годы, сразу после восстановления логистических цепочек, россияне активно начинали путешествовать в Турцию. «Буквально через месяц уже видели заполненные емкости воздушных судов», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что авиабилетов в Турцию не хватает всем желающим отдохнуть в этой стране россиянам, а места на рейсах турецких перевозчиков практически раскуплены до середины лета.