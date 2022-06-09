Россияне раскупили авиабилеты в Турцию до середины лета

Не все россияне, желающие отдохнуть в Турции, смогут сделать это. Авиабилеты в эту страну практически раскуплены до середины лета, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным организации, сейчас на курорты Турции летают прямые рейсы восьми авиакомпаний из 17 городов. В 2021 году такие полеты выполняли 18 авиакомпаний из 46 городов, пишет «Интерфакс Nуризм».

«За первую неделю июня в Анталье приземлились 452 рейса из России, на которых прибыли более 100 тыс. туристов. При сохранении текущей динамики за весь месяц Анталья примет около 500 тыс. туристов из России. Это на 42% меньше, чем за тот же месяц 2019 года», — отмечают в АТОР.

90% перевозки сейчас выполняют турецкие перевозчики, которым авиационные власти РФ согласовали до 1 июля 450 рейсов в неделю. Большинство самолетов российских чартерных авиакомпаний не могут летать в Турцию из-за рисков задержания по требованию лизингодателей.

При этом спрос на отдых в Турции, по оценке АТОР, «огромный» из-за закрытия других пляжных направлений. Текущее падение турпотока – исключительно следствие дефицита самолетов и сужения географии вылетов из-за санкций западных стран, а не снижения спроса, подчеркивают эксперты.

«У многих туроператоров билеты на рейсах в Турцию раскуплены до второй половины июля. При этом туристов не волнуют даже выросшие цены – в условиях дефицита они готовы покупать путевки по любым ценам. Спрос существенно превышает предложение, особенно в регионах, откуда выполняется очень мало рейсов», — добавили в АТОР.