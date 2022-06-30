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​В Тюменской области продлили режим повышенной готовности из-за ковида

До 1 августа в Тюменской области продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

​В Тюменской области продлили режим повышенной готовности из-за ковида
Фото: vk.com/oblzdrav72

Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 до 1 августа 2022 года. Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба региона.

«Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 августа 2022 года. Соответствующие изменения в постановление областного правительства от 17 марта 2020 года № 120-п «О введении режима повышенной готовности» подписал глава региона Александр Моор», - сообщили в пресс-службе губернатора.

По данным областного управления Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусом в регионе снижается на протяжении последних 15 недель. Глава ведомства Галина Шарухо на онлайн-заседании оперативного штаба сообщила, что показатель заболеваемости за прошедшую неделю составил 7,5 на 100 тысяч населения. Это в 2,5 раза ниже, чем в среднем по стране. При этом тяжелая форма новой коронавирусной инфекции наблюдается у 2,5 процента заболевших.

При этом охват населения тестированием на ковид в Тюменской области один из самых высоких в стране – 192 на 100 тысяч населения. Исследования проводят и государственные, и частные лаборатории.


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30 июня в 19:17, просмотров: 42, комментариев: 0
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