1 119 новых электрокаров продали в России за пять месяцев 2022 года

В России за первые пять месяцев 2022 года было продано 1 119 новых электрокаров. Это на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитическая компания «Автостат». Эксперты подчеркнули, что рост продаж электромобилей продолжается на фоне сильного падения российского авторынка.

«Сейчас находят своих владельцев и встают на учет те электрокары, которые были ввезены в конце 2021 года, перед отменой льготной «растаможки». Ежемесячный тренд на снижение уже виден. И в ближайшие месяцы рост продаж электромобилей в России заметно сократится. Напомним, что до 31 декабря 2021 года действовали нулевые пошлины на ввоз электромобилей в Россию, а с января 2022 года они ввозятся на общих основаниях», — отметил директор «Автостата» Сергей Целиков.

Самым популярным электрическим автомобилем на российском рынке стала Tesla Model Y – за пять месяцев продано 248 таких кроссоверов, пишет РБК. На втором месте — Tesla Model 3 (продано 211 шт). Первую тройку замыкает Porsche Cayman (131 шт). Далее следуют Audi — E-Tron (88 шт.) и E-Tron Sportback (70 шт.).