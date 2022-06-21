16+
Логотип Сиапресс
USD  56,1727   EUR  58,8003  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В ХМАО за три месяца потерялись 18 детей

20 человек пропали в Югре за три месяца

В ХМАО за три месяца потерялись 18 детей
pixabay.com

В ХМАО за три месяца пропали 20 человек: 18 детей и двое пожилых людей. Информацию об этом озвучила координатор Гуманитарного добровольческого корпуса в Ханты-Мансийске Елена Тимофеева в ходе прямого эфира «Безопасность детей в Югре».

«В апреле в розыске были шесть детей, один подросток и два пожилых человека с деменцией. В мае – четыре подростка. В июне до сегодняшнего дня – четыре ребенка и три подростка», – цитирует Тимофееву «ФедералПресс».

Таким образом, за три месяца в общей сложности пропали 20 человек. Все они потерялись в городах, уточнила специалист. В числе причин исчезновения детей – дефицит внимания со стороны взрослых и проблемы в семье.

«Дети уходят из дома, потому что взрослым некогда заниматься ими. Детям скучно, им нужно внимание. Либо это ссоры, неблагополучные семьи, либо семьи-опекуны не могут найти контакт с детьми. Подростки уходят из-за амбиций, им хочется приключений», – считает Елена Тимофеева.

Ранее мы рассказывали, что в ХМАО люди теряются в лесах. Специалисты дали советы, как этого избежать.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:17, просмотров: 201, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Спасти и сохранить» — главная экологическая акция Югры // Светлана Король 732
  2. В администрации Сургута прокомментировали смерть подростка во время Сабантуя 609
  3. ​Прекращение убийства и восстановление Саймы и Бардаковки – вопрос политической воли 527
  4. В Югре цены на молочку завысили почти на 90% 291
  5. ​Югорского чиновника отправили в суд за махинации и коррупцию 281
  6. В Мегионе сбили трехлетнего мальчика, который выбежал на дорогу из магазина 275
  7. Сургутянку осудят за фиктивную регистрацию граждан Таджикистана 273
  8. Сургут получит пять спортобъектов по концессии 267
  9. Как подать документы в вуз онлайн? // ИНСТРУКЦИЯ 257
  10. Сайт правительства Югры атаковали хакеры этим утром 255
  1. ​Эко-парк «За сточной канавой», или Как мы убиваем центральную реку Сургута 1949
  2. ​Сайму и Бардаковку убивают десятилетние коррупция и равнодушие чиновников 1681
  3. Сургутяне отпразднуют Сабантуй 1658
  4. СМИ: замглавы Сургута Григорий Невоструев ушел с поста 1627
  5. В Сургуте из-за лжеминера эвакуировали детсады 1623
  6. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 1616
  7. ​Наталья Комарова презентовала югорские креативные индустрии на ПМЭФ 1504
  8. Полицейские Сургута поймали подозреваемого в убийстве мужчины, труп которого нашли рядом с остановкой 1493
  9. Жалобы родителей спровоцировали тайную проверку губернатора Югры 1487
  10. Куда едут учиться сургутские студенты и где они живут? Рассказали эксперты «Этажей» 1444
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 8133
  2. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 6698
  3. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 4896
  4. Лужайки кончились 4678
  5. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 4448
  6. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 4403
  7. ​Стирание истории 4041
  8. ​Югорчанам пообещали аномальную жару 3690
  9. ​Инсайд: Лариса Белоцерковцева покинула перинатальный центр 3580
  10. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 3086

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика