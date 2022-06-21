20 человек пропали в Югре за три месяца

В ХМАО за три месяца пропали 20 человек: 18 детей и двое пожилых людей. Информацию об этом озвучила координатор Гуманитарного добровольческого корпуса в Ханты-Мансийске Елена Тимофеева в ходе прямого эфира «Безопасность детей в Югре».

«В апреле в розыске были шесть детей, один подросток и два пожилых человека с деменцией. В мае – четыре подростка. В июне до сегодняшнего дня – четыре ребенка и три подростка», – цитирует Тимофееву «ФедералПресс».

Таким образом, за три месяца в общей сложности пропали 20 человек. Все они потерялись в городах, уточнила специалист. В числе причин исчезновения детей – дефицит внимания со стороны взрослых и проблемы в семье.

«Дети уходят из дома, потому что взрослым некогда заниматься ими. Детям скучно, им нужно внимание. Либо это ссоры, неблагополучные семьи, либо семьи-опекуны не могут найти контакт с детьми. Подростки уходят из-за амбиций, им хочется приключений», – считает Елена Тимофеева.

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