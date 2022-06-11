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Ау, помогите, я в лесу! Обзор СИА-ПРЕСС

Как не заблудиться в югорском лесу: советы спасателей

Ау, помогите, я в лесу! Обзор СИА-ПРЕСС
pixabay.com

В лесах ХМАО ежегодно теряются десятки человек, в России счет идет на тысячи. Не всем удается выбраться живыми. По оценкам спасателей, сотни человек находят погибшими или не находят совсем.

Большинство людей теряются в конце лета и начале осени, когда идут в лес за грибами. Но первые «потеряшки» в Югре уже появились. Двое человек на этой неделе заплутали в лесу в районе «Каменного Мыса» недалеко от Сургута. Прибывшие к месту спасатели сориентировали людей с помощью сотовой связи – в результате они смогли самостоятельно выйти на дорогу.

Вот несколько простых правил, которые позволят не заблудиться в лесу и не запаниковать, если собьетесь с пути.

Сообщите, куда идете

Перед тем, как отправиться в лес, сообщите близким или друзьям, куда идете и как надолго. Это одно из основных правил, которое действует в отношении любого похода в любом составе. Если вы не вернетесь к назначенному времени, вас начнут искать.

Подготовьтесь

Зарядите и пополните баланс сотового телефона. Обязательно возьмите с собой самое необходимое: компас, нож, спички, соль, заряженный мобильный телефон, небольшой продуктовый паек, легкую запасную одежду. Спички и одежду упакуйте в полиэтилен, чтобы они не промокли в случае дождя. Если постоянно принимаете какие-либо медикаменты, возьмите их тоже.

Будьте яркими

Спасатели советуют при походе в лес надевать одежду ярких цветов, а не камуфлированную, как это делают многие. Яркая одежда позволит заметить человека среди зеленых деревьев и кустов. Также рекомендуется надеть головной убор, длинные брюки (вдруг придется продираться сквозь кусты) и удобную обувь.

Определите место стоянки и время возвращения

Если вы приехали в лес с компанией, то обязательно определите, кто и в каком направлении пойдет, и в какое время следует вернуться к месту стоянки. Если кто-то заблудится, это поможет своевременно начать поиски в указанном направлении.

Осмотритесь на местности

Прежде чем войти в лес, выясните, где находятся основные ориентиры: дороги, реки, ручьи, населенные пункты, чтобы схематично представить себе границы местности. Определите по компасу стороны света, чтобы знать, в каком направлении возвращаться.

Что делать, если заблудились?

Спасатели рекомендуют: не паниковать, вспомнить элементарные знания о поведении в лесу и определить для себя порядок действий.

Остановитесь

Правило первое - остановитесь. Попробуйте связаться с родственниками или друзьями, если приехали с ними, и обязательно позвоните в службу спасения. Если не получается связаться с кем-либо, не паникуйте. Если начать метаться взад-вперед, возникнет чувство, что лес «проглатывает» вас, и появится паника. Не следует садиться на землю или камень - в лесу это главные похитители тепла. Лучше изготовить для этого возвышение из веток и мха.

Прислушайтесь

Вспомните, где и как вы ходили, прислушайтесь, не доносятся ли звуки, свидетельствующие о близости людей. В тишине (особенно в вечернее время) слышимость различных звуков такова:

- движение автомашины по шоссе 1–2 км;

- движение автомашины по грунтовой дороге 1 км;

- ружейный выстрел 2–4 км;

- разговор – 250 м;

- громкий крик 1–1,5 км.

Не торопитесь идти на звук. Необходимо несколько раз проверить его направление. Звук лучше слышен на горках, когда стихнет ветер.

Ищите ориентиры

Если увидите линейные ориентиры - просеки, тропы, лесные дороги, держитесь их и не сходите в лесной массив, так вас будет проще найти. Обращайте внимание и на пни: если есть характерные следы спила, значит, неподалеку должны быть следы техники, вывозившей поваленный лес. Эти следы приведут к лесовозной дороге. Выйдя в лесу на ручей или небольшую речку, идите вниз по течению, вода приведет к людям. При самостоятельном выходе из леса к населенному пункту или к людям, следует сообщить информацию о себе.

Подавайте знаки

Чтобы подать знак, повторите свои действия трижды. Например, крикните или свистните три раза. Повторите через какое-то время. Слишком часто и громко не кричите – есть опасность сорвать голос. Подавать звуковые сигналы можно и ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу. Найдите открытое место, лучше на возвышении. Полезно выложить на ближайшей поляне три больших (метра три) креста из еловых веток и сучьев. Если есть спички, можно разжечь три костра.

Сохраняйте тепло

Спасатели также рекомендуют соорудить шалаш, используя еловые ветки и мох. Для сохранения тепла можно разжечь костер.

Помните: вас обязательно будут искать, но спасение во многом зависит от вашего грамотного поведения в лесу.


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11 июня в 13:03, просмотров: 485, комментариев: 0
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