Леонид Слуцкий избран председателем ЛДПР

Председателем ЛДПР избран руководитель фракции в Госдуме Леонид Слуцкий. Такое решение было принято на съезде партии в пятницу, 27 мая, сообщил «Интерфакс». Слуцкий был единственным кандидатом в председатели партии в бюллетенях для голосования, уточнило агентство.

Ранее сообщалось, что 84 из 85 региональных отделений ЛДПР обратились в высший совет партии с предложением выдвинуть Слуцкого.

Леонид Слуцкий является депутатом последних шести созывов Госдумы. Он также возглавляет думский комитет по международным делам. В 2018 году несколько журналисток обвинили депутата в сексуальных домогательствах, но комиссия Госдумы по этике не обнаружила нарушений в его поведении, напоминают «Ведомости». Сам Слуцкий отрицал все обвинения.

Добавим, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля. 18 мая Леонид Слуцкий был избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме.