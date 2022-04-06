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Скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни

Скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Фото: discover24.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«После тяжелой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел», - написал Володин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что Жириновский «всегда был в гуще событий», а его личность «настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России». «Для нас всех — это невосполнимая потеря», - заключил спикер Госдумы.

Напомним, в начале февраля стало известно о госпитализации Жириновского в связи с диагностированным у него коронавирусом. Все это время он находился в больнице.


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Сегодня в 15:19, просмотров: 294, комментариев: 0

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