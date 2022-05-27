СК расследует уголовное дело о взяточничестве в Роспотребнадзоре Югры

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы Роспотребнадзора. Она обвиняется в совершении преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки и получение взятки, совершенное с вымогательством), сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Нягани и Октябрьском районе получила от предпринимателя взятку в виде оплаты путевки в детский оздоровительный лагерь стоимостью 37 тыс. рублей. Чтобы получить взятку, считают в СК, женщина пригрозила организации проверкой и привлечением к ответственности за нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«Кроме того, в период с апреля 2019 года по август 2021 года путем нескольких безналичных перечислений злоумышленница получила от владельца одного из кафе денежные средства в сумме 40 тысяч рублей за освобождение от административной ответственности за нарушения в точке общественного питания», - добавили в пресс-службе ведомства.

В квартире и на служебном месте сотрудницы Роспотребнадзора прошли обыски, следователи изъяли интересующую их документацию. Подозреваемую задержали.