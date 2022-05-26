На 30 тысяч человек выросло число желающих сдать ЕГЭ по информатике в России

Интерес к информатике набирает обороты в России. Основной тенденцией 2022 года стал стремительный рост числа выпускников школ, выбравших информатику для ЕГЭ по выбору. Это следует из аналитических данных Рособрнадзора, с которыми ознакомились «Ведомости».

Согласно документу, количество желающих сдать информатику в 2022 году выросло более чем на 30 тыс. человек – до 128 тыс. При этом еще в 2021 году таких выпускников было 95 тыс., а в 2020-м – 83 тыс. «Впервые информатика вошла в тройку предметов – лидеров для сдачи ЕГЭ по выбору», – сказал представитель Рособрнадзора.

Первое и второе места заняли обществознание (328 509) и биология (139 937). Глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил, что через пару лет информатика может сместить многолетнего лидера первой тройки экзаменов по выбору – обществознание.