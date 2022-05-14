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Оставшиеся без голливудских премьер кинотеатры России несут потери

50% сборов потеряли в апреле российские кинотеатры

Оставшиеся без голливудских премьер кинотеатры России несут потери
pixabay.com

Российские кинотеатры, оставшиеся без голливудских фильмов, потеряли в апреле 54% сборов в годовом выражении. Показатель снизился с 3,013 млрд руб. в апреле 2021 года до 1,39 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации владельцев кинотеатров. По итогам марта 2022 года объем сборов составил 2,13 млрд руб. против 3,8 млрд руб. в марте 2021-го.

Посещаемость кинотеатров упала в апреле чуть более чем в два раза – на 52%, за этот период кинотеатры посетили 5,06 млн против 10,65 млн зрителей в апреле 2021 года. Месяцем ранее падение посещаемости было таким же высоким – 49% в годовом выражении.

По данным на 1 января 2022 года, в России было порядка 5 709 кинозалов, к 18 апреля их число сократилось до 3 997. В конце апреля в Ассоциации владельцев кинотеатров сообщили, что в ближайшие два месяца из-за резкого падения выручки в России могут закрыться около 50% оставшихся кинозалов.


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Сегодня в 12:48, просмотров: 278, комментариев: 0

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