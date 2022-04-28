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55 тысяч сотрудников киноотрасли могут потерять работу, предупредили в ассоциации кинотеатров

36% кинозалов закрылось в России с начала января

55 тысяч сотрудников киноотрасли могут потерять работу, предупредили в ассоциации кинотеатров
pixabay.com

В России за период с 1 января по 18 апреля 2022 года закрылись 3 633 кинозала - 36,4% от их общего числа, сообщили в Ассоциации владельцев кинотеатров. В организации предупредили, что в ближайшие два месяца из-за резкого падения выручки в стране могут закрыться около 50% оставшихся кинозалов.

«События февраля и марта 2022 г. драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката. Падение показателей марта 2022 г. к марту 2021 г. составило 44% по сборам и 49% по зрителям, а к марту 2019 г. – 54% и 59% соответственно», – говорится в заявлении ассоциации.

По словам экспертов отрасли, «критический недостаток репертуара» в ближайшие два месяца повлечет за собой падение выручки кинотеатров более чем на 80%. Сейчас в прокат выходят советские и российские классические фильмы, но они не способны привлечь массового зрителя, отмечают в ассоциации. По ее подсчетам, совокупный убыток прокатчиков по итогам первых пяти месяцев 2022 года составит 6,2 млрд руб., по итогам года – не менее 11,1 млрд руб.

В ассоциации считают, что остановка работы кинотеатров автоматически приведет «к прекращению жизнедеятельности всей киноотрасли», в которой на сегодня задействовано порядка 55 000 человек.

«Решения по спасению кинопоказа необходимо принимать в течение ближайших 30 дней. В противном случае к концу лета спасать уже будет некого, и мы лишимся отрасли, на модернизацию которой и производство контента для нее за 10 лет было потрачено более 60 млрд руб. из бюджета России», – добавили в ассоциации.

Ранее некоторые иностранные кинокомпании приостановили свою деятельность в России и отложили свои кинопремьеры. Такое решение приняли в том числе The Walt Disney Company, Sony Pictures и Warner Bros.


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