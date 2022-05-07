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​Программа детского отдыха Нижнетавдинского района признана одной из лучших в стране

Программа «Тайна третьей планеты» заняла третье место на всероссийском конкурсе

​Программа детского отдыха Нижнетавдинского района признана одной из лучших в стране
Фото: admtyumen.ru

Завершился всероссийский конкурс Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей. В нем приняли участие 453 работ из 54 субъектов России. Программа летней профильной смены «Тайна третьей планеты» для детей из Нижнетавдинского района Тюменской области завоевала третье место.

«В течение лета 2021 года 100 детей стали участниками проекта, посвященного 60-летней годовщине первого полета человека в космос. В программу вошли развлекательные и образовательные модули: естественно-научное и техническое направления, медиалаборатория. В 2022 году в центре дополнительного образования Нижнетавдинского района смену «Легенды ЦДОнии» посвятят культурному наследию», - рассказали в официальном телеграм-канале Тюменской области.

Стоит отметить, что в Тюменской области охвачены организованными формами детского отдыха, оздоровления и занятости 96 процентов детей – это около 250 000 человек. Популярности детского отдыха способствует программа детского кешбэка. Она стартовала 31 марта, уже приобретено 5800 путевок в лагеря региона.

В 2022 году в Тюменской области детей на отдых примут 650 организаций, в том числе это загородные центры, палаточные лагеря, лагеря с дневным пребыванием. На эти цели выделено более 1 млрд рублей из регионального бюджета.


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Сегодня в 14:25, просмотров: 132, комментариев: 0

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