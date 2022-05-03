«Туту.ру»: спрос на авиабилеты по России сократился на треть

Спрос на авиабилеты по России сократился на треть в марте и апреле по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Такие данные привели в пресс-службе сервиса «Туту.ру». В компании добавили, что одновременно выросли продажи билетов на автобусы и поезда, но цифры не привели.

«Часть пассажиров, которая привыкла летать на самолетах, переориентировалась на поезда и автобусы. Путешественники ищут альтернативные способы добираться до южных регионов, где закрыты аэропорты», — цитирует сообщение «Туту.ру» РИА «Новости».

Самыми популярными направлениями для авиаперелетов, по данным сервиса, стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Красноярск и Махачкала. Больше всего билетов на поезда продано в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань и Тюмень.

Ранее Росавиация в одиннадцатый раз продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов южной и центральной части России. До 7 мая закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Скорее всего, 7 мая будет объявлено об очередном продлении ограничений.