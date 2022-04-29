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Росавиация продлила закрытие аэропортов на юге России: они не работают больше двух месяцев

Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 7 мая

Росавиация продлила закрытие аэропортов на юге России: они не работают больше двух месяцев
pixabay.com

Росавиация в 11 раз продлила временное ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге и в центральной части России. На этот раз – до 7 мая, сообщается на сайте ведомства.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — говорится в сообщении.

Напомним, Росавиация временно ограничила полеты в южные аэропорты 24 февраля. Предполагалось, что ограничения будут действовать до 2 марта, но затем их неоднократно продлевали.


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Сегодня в 11:53, просмотров: 190, комментариев: 0

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