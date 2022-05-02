В России запатентовали вечный двигатель

Вечный двигатель запатентовали в России: Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала права на изобретение, описывающее «роторный инерционный двигатель, который использует экологически чистую энергию ускорения жидкости». Это произошло в августе 2020 года, однако информация о событии появилась только в конце апреля этого года.

Как передает 3D News со ссылкой на текст заявки, двигатель «использует для своей работы экологически чистую, возобновляемую энергию силы инерции центростремительного ускорения жидкости, вращающейся с одинаковой с ротором двигателя угловой скоростью». При этом ученые напоминают, что инерционная сила не может иметь никакой энергии.

После того, как на факт выдачи патента обратили внимание представители Комиссии по лженауке Российской академии наук, Роспатент попытался оправдаться: так, в ведомстве заявили, что заявка была одобрена, поскольку она не противоречит правилам одобрения патентов, а экспертиза заявки вовсе не предполагает проведения экспериментов на проверку работоспособности изобретения.

Однако именно этот факт был назван Комиссией по лженауке крахом отечественной системы экспертизы. «Отсутствие добросовестной экспертизы в условиях изоляции и отсутствия контактов с мировым экспертно-научным сообществом неизбежно приведет к продвижению лженаучных проектов в самых разных областях деятельности», — прогнозирует глава комиссии академик Евгений Александров. Действительно, автор изобретения уже заявил, что планирует его продать — козыряя патентом, это будет сделать легче, в то время как патентные ведомства мира давно превентивно отказывают в рассмотрении заявок на вечные двигатели именно по этой причине: все-таки официальные бумаги, сопровождающие любую, даже самую абсурдную идею, придают ей легитимности.