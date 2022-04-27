Utair открывает авиасообщение между Архангельском и Соловками

Utair с 30 апреля открывает авиасообщение между Архангельском и Соловками. Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам на самолетах Ан-24, сообщили в пресс-службе авиакомпании, уточнив, что билеты уже есть в продаже на сайте и в кассах аэропорта Архангельск.

«Это важное туристическое и паломническое направление на Русском Севере. Прямое авиасообщение значительно упростит путь на острова, чтобы люди смогли побывать в Спасо-Преображенском Соловецком монастыре и увидеть уникальную природу Белого моря», — прокомментировала замдиректора по коммерции АО «ЮТэйр» Олеся Слобода.

Ранее сообщалось, что Utair запланировал в весенне-летнем расписании 24 маршрута из Тюмени в города России и за рубеж. Самолеты полетят из Тюмени в Анапу, Баку, Белоярский, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Игрим, Казань, Краснодар, Москву, Минеральные Воды, Нижневартовск, Новый Уренгой, Нягань, Омск, Самару, Советский, Сочи, Сургут, Пермь, Ташкент, Урай, Уфу, Ханты-Мансийск.