Вагит Алекперов покинет совет директоров «Лукойла» и пост главы компании

Вагит Алекперов покидает совет директоров «Лукойла» и пост главы компании. Об этом сообщается на сайте компании.

«Алекперов проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена Совета директоров ПАО «Лукойл», а также досрочно сложить полномочия президента ПАО «Лукойл», — говорится в сообщении.

Алекперов возглавлял «Лукойл» почти 30 лет, с 1993 года, напоминают «Ведомости». Ему принадлежали 3,12% акций компании. Еще в отношении 5,43% миллиардер обладал «бенефициарным экономическим интересом», в том числе через семейные трасты или паевые инвестфонды. Но этот пакет акций не давал ему права голоса, уточнили в компании.

13 апреля Великобритания внесла Алекперова в санкционный список. Ограничения предусматривают запрет на въезд в Великобританию и блокировку всех активов в Соединенном Королевстве.

По данным журнала Forbes, Вагит Алекперов вошел в десятку российских миллиардеров, потерявших больше всего денег за последний год. Его состояние сократилось на 14,4 млрд долларов - с 24,9 млрд до 10,5 млрд.