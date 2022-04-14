Главы «Сургутнефтегаза» и «ЛУКОЙЛа» попали под санкции Великобритании

Правительство Великобритании опубликовало новый санкционный список. В него попали 206 физических и юридических лиц из России, в том числе гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и владелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов.

Активы всех, на кого распространили санкции, заморозят. Кроме того, с ними запрещено проводить сделки, сообщается на сайте британского МИДа.

Под санкции также попали основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-президент «Газпромбанка» Сергей Фурсенко, бывший глава РЖД Владимир Якунин, супруга главы МИД РФ Мария Лаврова, сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид Керимов, глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Напомним, ранее глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов был включен в санкционные списки Евросоюза и США.