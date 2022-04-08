147 млн человек проживает в России, оценили в Росстате

В России, согласно итогам Всероссийской переписи населения, живут около 147 млн человек. Об этом сообщил руководитель Росстата Павел Малков на сегодняшнем заседании правительства. Он отметил, что это предварительная оценка, итоговое значение может быть скорректировано.

«Эти данные еще могут корректироваться, но не более чем на 500 тысяч человек в большую или меньшую сторону», — уточнил Малков, добавив, что окончательные итоги переписи будут подведены в декабре.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, естественная убыль населения в России в 2021 году составила 1,04 миллиона человек. В январе — декабре 2021 года смертность в стране увеличилась на 15,1 процента и составила 2,445 миллиона человек.