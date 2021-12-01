Смертность в стране за последний год стала рекордной со времен ВОВ

Смертность в России за последние 12 месяцев, с декабря 2020 года по ноябрь 2021-го, стала рекордной со времен Великой Отечественной войны. За этот период число умерших в стране составило более 2,4 млн человек, или 16,5 на 1000 человек. Это худший период после 1945 года. Естественная убыль населения без учета миграции перешагнула отметку в 990 тыс. человек за последний год, пишут «Ведомости». Оценку издания подтверждают демографы Алексей Ракша и Борис Синельников.

Прежний антирекорд по числу умерших был в 2003 году, когда скончались 2,37 млн человек, а худшие показатели по убыли показал 2000 год, когда страна потеряла 958 532 человека. Более тяжелая ситуация была только во времена Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В эти годы смертность была на уровне 30-50 на 1000 человек, то есть в 2-3 раза больше, чем сейчас.