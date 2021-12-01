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За последние 12 месяцев число умерших в России превысило 2,4 млн человек

Смертность в стране за последний год стала рекордной со времен ВОВ

За последние 12 месяцев число умерших в России превысило 2,4 млн человек
pixabay.com

Смертность в России за последние 12 месяцев, с декабря 2020 года по ноябрь 2021-го, стала рекордной со времен Великой Отечественной войны. За этот период число умерших в стране составило более 2,4 млн человек, или 16,5 на 1000 человек. Это худший период после 1945 года. Естественная убыль населения без учета миграции перешагнула отметку в 990 тыс. человек за последний год, пишут «Ведомости». Оценку издания подтверждают демографы Алексей Ракша и Борис Синельников.

Прежний антирекорд по числу умерших был в 2003 году, когда скончались 2,37 млн человек, а худшие показатели по убыли показал 2000 год, когда страна потеряла 958 532 человека. Более тяжелая ситуация была только во времена Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В эти годы смертность была на уровне 30-50 на 1000 человек, то есть в 2-3 раза больше, чем сейчас.


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Сегодня в 12:27, просмотров: 215, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:59
Это является следствием действующего у нас переферийного капитализма, где главное прибыль и оптимизация ради этой прибыли, а не благополучие всего общества в целом и отдельного человека в частности.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:04
Вернее периферийного капитализма. Но суть от этого не изменится. Смертность граждан в постсоветский период в России превышает смертность при тоталитарного режиме в РСФСР на 15-30% в разные периоды времени.
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