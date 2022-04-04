В России сократилось число вакансий в ИТ-сфере, количество резюме выросло

В России за последний месяц снизилось число вакансий в ИТ-сфере и выросло количество резюме. Также в России растет число ИТ-специалистов, желающих уехать в другие страны. Об этом говорится в исследовании HeadHunter.ru, пишет РБК.

На неделе с 21 по 27 марта в России было открыто почти 95 тыс. вакансий в ИТ, что на 25% меньше, чем неделей ранее. Количество резюме в этот период выросло на 15% - до 286,4 тыс. В результате уровень конкуренции среди ИТ-специалистов увеличился с двух до трех претендентов на вакансию. Однако показатель по-прежнему остается ниже среднего по всем отраслям (5,6 человека на место), пишет издание.

Из исследования также следует, что количество ИТ-специалистов, желающих уехать из России, растет. За месяц с конца февраля по конец марта их число выросло с 36,5% до 40%. Это на 1,5 процентного пункта выше показателя марта 2021 года. Наиболее привлекательными для переезда ИТ-специалисты считают США, Германию, Грузию, Кипр и Канаду.

Ранее глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко сообщил, что Россию уже покинули 50–70 тыс. ИТ-специалистов, а в апреле могут уехать еще 70–100 тыс. человек.