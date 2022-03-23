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Из России уехали до 70 тысяч айтишников, сообщил глава РАЭК

50-70 тысяч IT-специалистов покинули Россию, еще 70-100 тысяч могут уехать в рамках второй волны

Из России уехали до 70 тысяч айтишников, сообщил глава РАЭК
pixabay.com

Уже 50–70 тыс. IT-специалистов покинули Россию, сообщил глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на заседании «Развитие IT-отрасли в условиях санкций» в Госдуме. В рамках второй волны, по его словам, из страны могут уехать 70–100 тыс. человек.

«Первая волна — 50–70 тыс. человек уехали уже. Сдерживает вторую волну только то, что там дорогие билеты, жилье выросло, русских никто не ждет, и нет финансовой связности, невозможно транзакции проводить», - цитирует Плуготаренко «Интерфакс».

«Но вторая волна точно будет, по нашему прогнозу, от 70 тыс. до 100 тыс. человек в апреле уедут. Это только айтишники», — добавил эксперт.

О проблеме оттока кадров в IT-сфере в России также сообщила глава группы InfoWatch Наталья Касперская. По ее словам, в последние недели страну покинули «табуны айтишников», точную цифру она не привела.

«Проблема оттока кадров существует. Она была довольно массовая в конце февраля — начале марта, когда табуны айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались. Мчатся они в основном в ближайшее зарубежье», — сказала Касперская на заседании комитета Госдумы по информационной политике.


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Сегодня в 10:53, просмотров: 160, комментариев: 0

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