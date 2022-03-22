Страховщики спрогнозировали рост угонов автомобилей из-за дефицита запчастей

Страховые компании ожидают резкий скачок угонов автомобилей из-за вызванных санкциями «снижения уровня жизни» и дефицита запчастей, пишет «Коммерсантъ». Угнанные машины будут разбираться на запчасти для перепродажи комплектующих на вторичном рынке. Эксперты включили в зону риска автомобили всех ушедших с российского рынка производителей, в том числе Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и Volvo.

«В таких условиях, как показывает практика, всегда возрастает уровень криминала. Запчасти пока есть на складах, но они могут закончиться в течение ближайшего месяца. Поставки не возобновятся, пока не будут найдены новые логистические цепочки. Возникает риск угона автомобилей для разбора на запчасти», — рассказал изданию замдиректора департамента развития имущественного страхования физлиц Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Михаил Порватов.

С ним согласен глава Центра исследования автомобилей и транспортных систем Дмитрий Шабунин. По его словам, в будущем, возможно, «получится наладить поставки новых запчастей через Казахстан, но сколько это времени займет и сколько будет стоить, не ясно».

Согласно ежегодному рейтингу защищенности авто, который составляет ВСС, наименьшему риску угона подвержены владельцы Lexus ES, RX и Skoda Octavia, наибольшему — Renault Sandero, Logan и Lada Vesta.