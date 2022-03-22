8% россиян боятся потерять работу в ближайшее время

Потерять работу в ближайшее время боятся 8% россиян. Об этом следует из результатов опроса аналитического центра НАФИ, в котором приняли участие 1600 человек от 18 лет и старше в 53 регионах России.

Больше всего эта проблема беспокоит жителей Москвы, где о перспективе потерять работу в ближайшие недели заявили 17% опрошенных. Кроме того, о возможной потере работы сообщили 22% самозанятых и фрилансеров, пишет РБК. 33% россиян считают, что не потеряют работу в течение месяца. Чаще такого мнения придерживаются люди с высоким доходом (53%) и молодежь в возрасте от 18 до 34 лет (41%).

Большинство работающих (87%) сообщили, что пока не сталкивались с какими-либо изменениями, связанными с оплатой труда или трудовым распорядком. Однако 8% заявили о простоях в работе предприятия, 4% — о переводе на неполный или сокращенный график работы, 2% — о выходе в отпуск за свой счет по предложению работодателя.

Порядка 85% респондентов выразили уверенность, что в случае потери работы смогут так или иначе найти аналогичную позицию. При этом 10% уверены, что смогут это сделать легко, 41% — с небольшими усилиями, а 34% — с трудом.

Ранее сообщалось, что в России в международных компаниях, заявивших о частичном или полном уходе из страны в связи с «военной спецоперацией» в Украине, работают более 200 тыс. человек.

В ХМАО, по данным властей, остаться без работы в ближайшее время может 941 человек.