941 югорчанин может попасть под сокращение в ближайшее время

941 югорчанин может остаться без работы в ближайшее время. Об этом следует из информационной справки, опубликованной на портале регионального департамента труда и занятости населения. По данным на 22 февраля, в группе риска находилось 677 человек, а меньше чем через месяц, 16 марта, число таких югорчан выросло до 941, пишет издание «Муксун.фм».

Вакансий в ХМАО также стало меньше. Если месяц назад работодателям требовалось 18 246 сотрудников, то на 16 марта осталось 17 459 вакантных должностей.

В то же время число безработных в регионе, по данным властей, за период с 22 февраля по 16 марта сократилось на 14 человек – до 4 119. Уровень безработицы не изменился и составляет 0,45%.