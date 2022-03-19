​Авиакомпания «Россия» разрешила не носить маски пассажирам, прилетающим в Москву

Авиакомпания «Россия» отменила масочный режим для пассажиров рейсов, вылетающих из Москвы и прилетающих в Москву в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Однако это решение не распространяется на внутренние правила аэропортов.

«Забота о здоровье пассажиров остается одним из важнейших приоритетов работы авиакомпании «Россия». Другие профилактические меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции остаются без изменений. Замена защитных масок на длительных рейсах для тех пассажиров, которые предпочитают оставаться в масках в течение всего полета, осуществляется по индивидуальной просьбе», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, что ранее Utair отменил ношение СИЗов на борту самолетов всех рейсов.