Авиакомпания Utair разрешит пассажирам не пользоваться масками во время полета

С 17 марта пассажиры всех рейсов Utair могут летать без медицинских масок. Экипаж может попросить надеть СИЗ только в том случае, если на борту окажется человек с признаками инфекционного заболевания. Также это правило не распространяется на аэропорты – людям необходимо уточнять, какие антиковидные ограничения действуют в той или иной воздушной гавани.

«В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки мы переходим к финальному этапу снятия антиковидных ограничений и с сегодняшнего дня отменяем масочный режим на рейсах авиакомпании. Для собственного комфорта и безопасности пассажиры всегда могут использовать маску по желанию», — рассказал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.