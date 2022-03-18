16+
Логотип Сиапресс
USD  103,9524   EUR  114,3996  

Новости

Больше новостей
В России запустят аналог Instagram - Россграм. Зарегистрируетесь?
Комментировать
0
Вы пользуетесь Instagram?
Комментировать
0
Экономический кризис в России...

будет углубляться 42.4%

будет ослабляться 55.1%

не знаю 2.5%

Всего голосов: 356

Комментировать
0
Вы пострадали от падения рубля?

Да 39.4%

Нет 56.8%

Не знаю 3.8%

Всего голосов: 345

Комментировать
0
Больше опросов

Набиуллина может остаться главой Центробанка еще на пять лет

Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на должность председателя ЦБ

Набиуллина может остаться главой Центробанка еще на пять лет
cbr.ru

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на пост председателя Центрального банка. Об этом сообщает телеграм-канал Госдумы.

Отмечается также, что спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.

Полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. Председатель Банка России назначается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов. Кандидатуру на пост главы ЦБ на рассмотрение Госдумы представляет президент, отмечает «Интерфакс».

Эльвира Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены еще на пять лет.


нравится (1) не нравится (2)
18 марта в 12:36, просмотров: 407, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Современное искусство и с чем его едят // ONLINE 1070
  2. Сбор на лечение больного онкологией ребенка из Нижневартовска завершен 672
  3. В Сургуте планируют построить канализационный коллектор и водовод 643
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 марта? // АФИША 508
  5. Россияне в ожидании роста цен массово скупают презервативы 503
  6. ​В ХМАО выросло суточное число заболевших коронавирусом 466
  7. На трассе Тюмень – ХМАО запустили реверсивное движение 434
  8. Российские магазины отменяют скидки и промоакции 424
  9. Набиуллина может остаться главой Центробанка еще на пять лет 407
  10. ​В Югре инвалида оставили без компенсации за провоз багажа 393
  1. ​Переобулись 3472
  2. Сергей Юнганс: «Мы сами формируем того зрителя, который в будущем полюбит классическую музыку, оперу, балет…» 2945
  3. В Сургуте сдали проблемный дом в 41 микрорайоне 2706
  4. ​Здравствуй, здравый смысл? 2286
  5. ​По техническим причинам: сургутяне не могут улететь в Москву 1978
  6. ​ГАИ начнет проверять всех автомобилстов подряд 1940
  7. ​Александра Лычкатого из Сургутского театра признали виновным во взятке 1887
  8. ​В Сургуте эвакуировали учеников одной из школ 1768
  9. Сколько компания должна заплатить работнику, если уходит с российского рынка? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1678
  10. ​Турция присоединяться к санкциям против России не хочет 1627
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 16963
  2. В Нефтеюганске может появиться Макдоналдс 7790
  3. «Донор со стажем»: нефтеюганец сдал кровь 156 раз 7138
  4. ​Жириновский – по-настоящему главный символ и пророк современной России. Жив ли предсказатель войны? 6996
  5. ​Не так уж и единогласно получилось 6772
  6. Скорая помощь спасла вартовчанку, у которой возникла аллергия после приема лекарств 6764
  7. В Нижневартовске осудят экс-начальника управления Пенсионного фонда за коррупцию 6545
  8. Лжеполицейские раскрутили югорчанина на полтора миллиона рублей 6273
  9. В 2022 году в Нижневартовске отремонтируют шесть дорожных участков 5981
  10. На спецоперации в Украине погиб военнослужащий из Нижневартовска 5655

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика