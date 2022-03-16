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«АвтоВаз» второй раз за месяц повысил цены на автомобили Lada

Цены на автомобили Lada выросли второй раз месяц

«АвтоВаз» второй раз за месяц повысил цены на автомобили Lada
pixabay.com

«АвтоВаз» второй раз за месяц повысил цены на шесть семейств автомобилей Lada. В среднем повышение составило 8%, пишет со ссылкой на прайс-лист концерна компании ТАСС.

Седан Lada Granta теперь стоит от 727,9 тыс. руб. (+6%), Vesta — 1 млн 121,9 тыс. руб. (+8,6%), Xray — 1 млн 106,9 тыс. руб. (+9,6%), Niva Travel — 1 млн 66,9 тыс. руб. (+6%). Трехдверная Niva Legend обойдется в 818,9 тыс. руб. (+5%), Lada Largus — в 1 млн 235,9 тыс. руб. (+12%).

Ранее «АвтоВаз» повысил цена на Lada 1 марта - в среднем на 15,4%. Цены выросли на фоне начавшейся 24 февраля «военной спецоперации» России в Украине, из-за которой иностранные концерны стали отказываться от поставок в РФ. Из-за кризиса поставок «АвтоВАЗ» отправит сотрудников в отпуск в апреле на 20 дней.


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16 марта в 13:29, просмотров: 454, комментариев: 0

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