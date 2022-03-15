Администрация Сургутского района выплатила штраф в 10 млн рублей за загрязнение реки

Администрация Сургутского района выплатила штраф в размере 10 млн рублей за ущерб окружающей среде, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. Сотрудники ведомства установили в ходе проверки, что на территории Федоровского располагается объект канализационных очистных сооружений, эксплуатацией которого занимается МУП «ТО УТВиВ № 1» Сургутского района. По факту за канализацию в поселении отвечает местная администрация. Выяснилось, что сточные воды сбрасывались в реку Моховую, но соответствующего разрешения у властей не было.

Также специалисты зафиксировали в сточных водах серьезное превышение загрязняющих веществ. Ущерб природе составил не менее 10 млн рублей. Суд взыскал в доход государства сумму ущерба.

Однако данное решение не окончательное, оно будет обжаловано администрацией Сургутского района и «ТО УТВиВ №1» в высшей инстанции. Сейчас дело рассматривается в кассационном суде в Челябинске. Параллельно решается вопрос реконструкции либо строительства новых канализационно-очистных сооружений в Федоровском. Объект этот далеко не новый, введен был в эксплуатацию еще в 97 году и сегодня уже не соответствует современным требованиям. Сейчас ведутся предпроектные работы, после чего будет объявлен конкурс на определение подрядной организации для реконструкции или строительства новых КОС, - рассказали в «ТО УТВиВ №1».